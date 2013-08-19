بيان للإخوان يحمل وزارة الداخلية مسؤولية مقتل السجناء

اتهمت جماعة الإخوان في مصر في بيان لها عناصر وزارة الداخلية بالقتل المتعمد للسجناء، وقالت عنهم إنهم كانوا محتجزين في سيارة ترحيل في طريقهم إلى سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

وحمل بيان الجماعة وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية الجنائية عن مقتل السجناء، كما اتهم البيان الداخلية المصرية بأنها قدمت ادعاءات متناقضة مرة بأنهم تم اختناقهم بالغازات ومرة بأنهم قتلوا بالرصاص الحي.

من جانبه.. طالب حزب النور السلفي بالتحقيق في مقتل أنصار مرسي بسيارة الترحيلات واعتبرها جريمة ضد الإنسانية.

وحول هذا الموضوع أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، أكدت فيه أن السجناء لقوا حتفهم اختناقا، جراء استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع هروبهم.

