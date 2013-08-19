100 مليون فرد في جماعة الإخوان بـ 72 دولة في العالم

يدرس مجلس الوزراء المصري حل جمعية تنظيم الإخوان المسجلة كجمعية أهلية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

تنظيم الإخوان تأسس في عشرينيات القرن الماضي على يد حسن البنا، هذا التنظيم يعتبره الكثيرون أنه يشكل تهديداً، خاصة مع وجود جناح سري له.

وتعتبر جماعة الإخوان أكبر تنظيم إسلامي تحوم حول مؤسسه وأهدافه أكثر من علامة استفهام، فحسن البنا أسس الجماعة في الإسماعيلية عام 1928 كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته، وفي عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسي إلا في عام 1938.

وعرضت الجماعة ما قالت إنه حل إسلامي لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ذلك الوقت.

ومع ذلك ظلت الحيرة إزاء الجماعة، كونها نوعاً من التنظيمات السرية التي تمتلك جناحاً عسكرياً استطاع اجتياح دول مختلفة في العالم في فترات تاريخية مختلفة، كما أنهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية ويحاولون اختراق سيادة الدول.

المقر الرئيسي للإخوان هو في مصر، وهذا التنظيم يعترف بانتشاره في 72 دولة حول العالم، وهي كل الدول العربية ودول إسلامية وغير إسلامية.

أما عدد المنتمين للجماعة فيصل إلى 100 مليون شخص، بحسب مفوض العلاقات السياسية الدولية للجماعة في حديث أجرته معه صحيفة "المصري اليوم".