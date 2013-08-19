روسيا تدعو لحوار واسع بين كافة القوى السياسية بمصر

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً حول الأوضاع في مصر دعت فيه إلى سرعة تحقيق الاستقرار في مصر دون أي تدخل خارجي، وضمان استئناف المسار الديمقراطي على أساس حوار واسع بين كافة القوى السياسية في البلاد، مع احترام أمن وحقوق المواطنين بصرف النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو السياسي.

وجاء في البيان: "شهدت القاهرة والعديد من المدن المصرية خلال يومي 16 و17 أغسطس صدامات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن. ووفق المعلومات الواردة تم اعتقال آلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام الكثيرون منهم باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية بالصدام ضد قوات الأمن والجيش. وقد تم رصد هجوم على أقسام الشرطة في العديد من المدن المصرية والكنائس والمتاحف والبنوك ومقرات الحكم المحلي ومنشآت اقتصادية".

وأضاف البيان "قد تصاعد بشكل حاد استخدام العنف في البلاد. وتسود أحكام حالة الطوارئ في مختلف مناطق مصر باستثناء المناطق السياحية في البحر الأحمر، والتي ستستمر لمدة شهر حتى منتصف شهر سبتمبر، وحظر التجوال من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحاً. ووفق المعطيات الرسمية شهدت البلاد بعد تفجر الصدامات مصرع نحو 850 مواطنا، والعشرات من العسكريين وعناصر قوات الأمن، وإصابة الآلاف بجروح. وتكشف المعلومات الواردة أن الحالة في المناطق السياحية (الغردقة – وشرم الشيخ) لا تزال تحت سيطرة السلطات الحكومية. ومع ذلك لا تزال توصيات وزارة الخارجية الروسية بامتناع المواطنين الروس عن السفر إلى مصر سارية المفعول".

وأوضح البيان أن "موسكو تعرب عن اهتمامها العميق بسرعة تحقيق الاستقرار في البلد الصديق مصر، ونحن على ثقة في قدرة المصريين علي تحقيق ذلك دون تدخل خارجي، علي أساس حوار واسع بين كافة القوى السياسية لتحقيق التوافق الوطني وإيقاف إراقة الدماء. ولضمان استئناف المسار الديمقراطي في البلاد واحترام أمن وحقوق المواطنين بصرف النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو السياسي".

