فيديو يوضح استهداف عناصر الشرطة من قبل الإخوان برابعة

نشرت وزارة الداخلية المصرية شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض قواتها لإطلاق نار من قبل عناصر من الإخوان أثناء فض اعتصام ميدان رابعة .

كما يظهر التسجيل محادثة عبر اللاسلكي بين عناصر القوات الخاصة أثناء تعاملها مع قناصة من عناصر الإخوان المسلحين المحتمين بأحد المباني المطلة على الميدان.

وأقدمت السلطات المصرية على فض اعتصام الإخوان في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد فشل جميع المبادرات التي قامت بها العديد من الدول العربية والغربية، للتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة وحملت الدولة مسؤولية فشلها للإخوان.

وناشدت القوات المسلحة المعتصمين من عناصر الإخوان بضرورة فض الاعتصام سلمياً، متعهدة لهم بعدم الملاحقة الأمنية. وقتل أثناء فض الاعتصام حتى اللحظة، 57 من رجال الشرطة، والمئات من عناصر الإخوان، بحسب تصريحات وزارة الصحة المصرية.

وحسب رواية وزارة الداخلية حصلت الشرطة على العديد من الأسلحة بحوزة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة، وألقت القبض على عدد من المتورطين في أعمال عنف.

وقد أقام مؤيدو الرئيس المعزول مرسي أثناء تواجدهم برابعة والنهضة، بعمل حواجز إسمنتية، واقتلاع أرصفة الشوارع، في محاولة لمنع تقدم قوات الشرطة، فضلا عن قيامهم بتصميم المنجنيق على مشارف الميدان رابة العدوية.

يذكر أن سكان منطقة رابعة العدوية قد أعلنوا عن استيائهم وعضبهم من تواجد عناصر الإخوان بالمنطقة، نظرا لتعطل مصالحهم.