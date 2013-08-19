الجيش يتصدى لهجوم مسلح على مبنى التلفزيون بالإسماعيلية

تعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة الإسماعيلية في مصر لإطلاق نار وفق شهود عيان، فيما تصدت قوات الجيش التي تقوم بتأمين المبنى للمهاجمين الذين لاذوا بالفرار .

وفى نفس الوقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وعناصر إخوانية بالمنطقة السابعة بحي الشيخ زايد بالإسماعيلية وسمع دوي شديد لطلقات الرصاص واستخدمت زجاجات المولوتوف بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

كما تصدت القوات المسلحة بالإسماعيلية منذ قليل لأعمال شغب قام بها أنصار الرئيس المعزول أمام إدارة مرور المحافظة في محاولة لاقتحامه. بحسب صحيفة "المصريون".

وناشدت القوات المسلحة الشباب المتواجد بنطاق إدارة المرور بالتراجع والبعد عن موقع الأحداث، بعد تصاعد أعمال الشغب وإطلاق عدد من الطلقات النارية.

وأكد ضباط الجيش أنهم سيتصدون بكل قوة للأعمال الإرهابية مشددين أن مهمتهم حماية أرواح المواطنين والحفاظ على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة.