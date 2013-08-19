توجيه اتهامات لـ360 من أنصار الإخوان بأحداث رمسيس

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية أن النيابة وجهت إلى 360 متهماً من أنصار الإخوان في اشتباكات رمسيس، اتهاماً باحتلال مبنى مخصص للاستعمال العام.

وتبين أنه من بين المتهمين 4 أشخاص من دولة إيرلندا وشخص تركي وآخر سوري، حيث نفوا ارتكابهم الواقعة، كما أنكر الشيخ عبد الحفيظ غزال إمام مسجد الفتح تحريضه على أعمال العنف، مؤكداً أن الشيخ صلاح سلطان هو من اقتحم المسجد، وألقى خطبة الجمعة، بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

كانت النيابة قد قررت حبس 360 متهماً جديداً من جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الشيخ عبد الحفيظ غزال، إمام مسجد الفتح، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم من جانب قوات الأمن أمس السبت، وإخراجهم من مسجد الفتح.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها تهم القتل والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة، والانضمام لتنظيم إرهابي، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المرور، إلا أن المتهمين أنكروا الواقعة، مؤكدين أنه ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي.

وكانت منطقة رمسيس قد شهدت اشتباكات أول أمس الجمعة بين الإخوان وقوات الشرطة، دفعت بعض المتهمين إلى الاحتماء بمسجد الفتح، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم أمس الأحد، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

