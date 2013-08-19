نساء مصر يجددن تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب

أكدت سكينة فؤاد الكاتبة الصحافية مستشار الرئيس المؤقت لشؤون المرأة على تجديد تفويض المرأة المصرية للجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب وأن وقائع التصفية الإرهابية التي وقعت صباح الاثنين في سيناء تؤكد "السفالة والنذالة والانحطاط الأخلاقي للإرهاب الذي يستهدف مصر ويستهدف أمنها" على حد تعبيرها.

وأضافت أن "حجم الإرهاب أصعب وأشرس مما كنا نتصور، لقد فاق تفكيرنا ولم نتوقع يوماً أن يصل لهذا الحد الفظيع".

وأعلنت مستشارة الرئيس خلال مؤتمر صحافي نظمته مجموعة نسائية وعقد في نقابة الصحافيين، تأييدها لكل المنظمات النسائية التي اجتمعت اليوم من أجل أمن مصر وأمن شعبها للوقوف ضد الجماعة الإرهابية التي تريد زعزعة مصر وأمنها.

وأضافت سكينة بأن مشاركة المرأة خلال المرحلة القادمة مهمة جدا لوضع خارطة الطريق النسائية.

وأكدت أن المرأة اليوم تقول لنساء العالم وبكل اللغات بأنها ضد الإرهاب وضد المخربين للأمن والوطن.

