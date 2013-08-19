هيغل يدعو مصر أن تتبنى "نهجاً جامعاً" للمصالحة

دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل السلطات المصرية الاثنين إلى أن تتبنى "نهجا جامعا" في الحكم بعد مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مواجهات مع قوات الأمن. وجدد هيغل دعوة واشنطن إلى الحوار في مصر، إلا أنه أقر أن تأثير الولايات المتحدة على الأحداث "محدود".

وقال هيغل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني الجنرال شانغ وانكوان في مقر البنتاغون: "يجب على الحكومة المصرية المؤقتة اعتماد النهج الجامع لتحقيق المصالحة في مصر".

وأجرى هيغل أكثر من 15 مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع القائد العام للجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي منذ عزله الرئيس مرسي.

وقام الجيش الأربعاء الماضي بفض اعتصامين لأنصار مرسي ما أدى إلى مواجهات واشتباكات في مناطق واسعة من البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص.

وفي أعقاب ذلك أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي عن إلغاء مناورات أميركية مشتركة مع مصر كان من المقرر أن تُجرى الشهر المقبل.

إلا أنه لم يوقف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً.

ورداً على سؤال حول عدم قطع تلك المساعدات، قال هيغل إن لواشنطن مصالح حيوية في المنطقة.

