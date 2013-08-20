اعتقال 11 شخصاً في شمال سيناء بعد مداهمة "بؤر إجرامية"

اعتقل الجيش المصري 11 شخصاً في شمال سيناء، بينهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية، بعد عمليات مداهمة نفذها في المنطقة التي وصفها بـ"البؤر الإجرامية".

وفي وقت سابق، هاجم مسلحون يستقلون سيارات ذات دفع رباعي، حاجزاً أمنياً في الريسة شرق العريش وآخر على طريق مطار العريش الجوي. وأطلقوا النار على القوات الأمنية المتواجدة، إلا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويثير العنف المتصاعد في شمال سيناء قلق مصر وأيضاً الولايات المتحدة نظراً لأن سيناء الشمالية متاخمة لإسرائيل وغزة وقناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، سقط العشرات من أفراد الشرطة والجيش في هجمات المسلحين.