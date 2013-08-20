مصريون في الخارج يطالبون بمحاكمة مرسي كمجرم حرب

قال صبري الباجا، المتحدث الإعلامي باسم منظمة تحالف المصريين الأميركيين بأميركا، إن "الرئيس السابق محمد مرسي هو المحرض الرئيسي على أعمال العنف بسيناء"، مضيفا أن "تاريخ جماعة الإخوان مليء بأعمال العنف والاغتيالات".

ونوه الباجا خلال حواره بـ"الحدث المصري"، بوجود علاقة تاريخية مخابراتية بين الإخوان وأميركا منذ مؤسسها حسن البنا، ولهذا تدافع عنهم الآن، موضحا أن "المصريين في الخارج يطالبون بمحاكمة مرسي كمجرم حرب"، ومؤكداً أنهم عازمون على إظهار كذب الإخوان، وإيضاح الصورة الحقيقية للواقع الذي تشهده مصر أمام المجتمع الأميركي.

وأكد الباجا، أن "المصريين بأميركا يعملون جاهدين على إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية"، مشدداً على الدور الهام الذين يقومون به للضغط على الإدارة الأميركية.

وتابع الباجا: "كل تقارير المخابرات الأميركية لم تتناول عنف جماعة الإخوان المسلمين، وتحويلات المصريين في الخراج حوالي 21 مليار دولار ويمكن مضاعفتها".

تظاهرة بمدريد ليس بها مصريون

وقال الدكتور محمد توفيق، الباحث السياسي بجامعة ووترلو بكندا، إنه "يتقدم بخالص التعازي لمقتل الجنود المصريين برفح صباح اليوم"، مضيفا أنه "شاهد تظاهرة بقلب العاصمة الإسبانية مدريد ليس بها أي مصري".

وأوضح الباحث السياسي بجامعة ووترلو بكندا، أن "المشاركين في تلك التظاهرة كانوا من دول المغرب العربي يهتفون باللغة العامية المصرية حتى يظهروا للعالم أن المصريين بالخارج يتظاهرون دعماً للرئيس السابق محمد مرسي".

وأكد توفيق، أن "المظاهرة المؤيدة للإخوان في مدريد كان يغطيها التليفزيون الإيراني"، مطالباً بضرورة التعامل مع مؤسسات المهنية لإيصال وجهة النظر المصرية إلى الغرب.