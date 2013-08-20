تل أبيب تصادق على إدخال كتيبة مشاة مصرية لسيناء

قال موقع القناة العاشرة الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية سمحت للجيش المصري بإدخال أربعة طائرات عسكرية من نوع "أباتشي"، بالإضافة إلى كتيبة جديدة للمشاة في شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد الهجوم المسلح الذي راح ضحيته 25 جندياً مصرياً.

وأوضح الموقع أن القيادة الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ جراء تزايد العمليات المسلحة ضد الجيش المصري في سيناء، فضلاً عن تزايد العمليات ضد إسرائيل في الفترة الماضية، الأمر الذي دفعهم للسماح بإدخال القوات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قالت إن 25 جندياً مصرياً قتلوا خلال هجوم مسلح على حافلة كانت تقلّهم في شبه جزيرة سيناء، واتهمت الداخلية عناصر جهادية في سيناء بالوقوف خلف الحادث.

في الوقت ذاته، غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، وفد عسكري أميركي من قوات حفظ السلام الدولي الموجودة في سيناء متجهاً إلى شرم الشيخ ليبدأ مهام عمله بالمنطقة.

وذكر مصدر أمني بالمطار أن الوفد يضم ٢٣ ضابط جيش أميركي تابعين لقوات حفظ السلام برئاسة الرائد هارل جون، وتم إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ.