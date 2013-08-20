خبير أمني: سيناء هي عنوان الأزمة والمحنة

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، ومسؤول ملف الأمن في سيناء الأسبق، إنه غضب لمقتل جنود الأمن المركزي صباح اليوم برفح، مضيفا، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن "هناك تقصيرا أمنيا واضحا بسيناء، بسبب تكرار حوادث القتل للجنود المصريين على أيدي المسلحين".

وأوضح الخبير الأمني، أن "سيناء هي عنوان الأزمة والمحنة"، منوهاً بتورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين فيما يحدث من أعمال إرهابية بسيناء، ومؤكدا أنه "لابد من معالجة الأوضاع الأمنية في سيناء بطريقة غير تقليدية، وأن قوات الشرطة تعمل في ظروف صعبة بسيناء".

وأشار مسؤول ملف الأمن في سيناء الأسبق، أن "التعامل الأمني في سيناء ليس على قدر التحديات الموجودة بها"، مشدداً على أن "هدف الإرهاب في سيناء هو إزاحة الدولة المصرية منها ومن ثم الاستيلاء عليها".

