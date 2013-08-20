محكمة مصرية تنظر الأربعاء التماساً للإفراج عن مبارك

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ستنظر غداً الأربعاء التماساً قدّمه فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للإفراج عنه.

وأضافت المصادر أن المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك.

وقال الديب، الاثنين، إنه يتوقع الإفراج عن موكله هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة بإخلاء سبيله في إحدى قضايا الفساد المتبقية ضده.

وحكم على مبارك (85 عاماً) بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمراً بوقف قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي قامت ضده في 2011. ولكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير/كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطياً على ذمة القضية.

وآخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية. ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله.

وقد يتسبب خروج مبارك من السجن في المزيد من التوتر السياسي في البلاد التي قتل فيها ما يقرب من 900 شخص، بينهم 100 مجند وضابط في الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.

وقد لا يكون لمبارك مستقبل سياسي إذا خرج من السجن لكن ذلك سيثير أسئلة كثيرة عما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت به عادت للوراء منتجة شكلاً جديداً من الحكم المدعوم عسكرياً.

ومبارك الذي حكم مصر 30 عاماً محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في 3 يوليو/تموز.