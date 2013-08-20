البيت الأبيض: التقارير حول خفض مساعداتنا لمصر غير دقيقة

المصدر: واشنطن – رويترز، فرانس برس

قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، إن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة خفضت المساعدات لمصر غير دقيقة مضيفاً أن إدارة الرئيس باراك أوباما ما زالت تراجع خياراتها.

وقال المتحدث جوش ايرنست للصحافيين: "هذه المراجعة لم تنته.. والتقارير المنشورة التي تفيد بعكس ذلك وأن المساعدة لمصر خفضت غير دقيقة".

وأكد ايرنست أن أوباما سيجتمع اليوم مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع في مصر وأمور المساعدات في إطار سلسلة من الاجتماعات المعتادة.

في سياق آخر انتقد البيت الأبيض مزاعم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن إسرائيل لعبت دوراً في عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وأضاف ايرنست أن تصريحات أردوغان "مسيئة ولا أساس لها وخاطئة".

كما انتقد ايرنست أيضاً القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وقال إن احتجازه لا يتفق مع المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان التي تأمل الولايات المتحدة بالالتزام بها.

وأضاف أن تلك الخطوة تتناقض مع تعهد الجيش بـ"عملية سياسية جامعة".