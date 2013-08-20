وصول المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين للشعب المصري

وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار "شرق القاهرة العسكري" طائرتا مساعدات سعودية في طليعة جسر جوي لنقل مساعدات سعودية لمصر تنفيذاً لأوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتضمنت الدفعة الأولى من هذه المساعدات نحو 100 طن من المساعدات الطبية اللازمة لإقامة ثلاث مستشفيات ميدانية، وكان فريق طبي وصل إلى القاهرة أمس من أجل تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة لهذه المستشفيات الميدانية.

وكان في استقبال الطائرات السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان وكبار قادة القوات المسلحة المصرية.

هذا ووصل مطار "القاهرة الدولي" مساء الثلاثاء دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية والطبية السعودية على متن طائرة عسكرية قادمة من تبوك.

وقامت سلطات المطار فور هبوط الطائرة بإنزال الشحنة منها وتم إنهاء إجراءات وصولها وخروجها من المطار.

وكانت قد وصلت القاهرة قبل أيام بعثة سعودية للوقوف على ما تحتاجه السلطات المصرية، في إطار تنفيذ تعليمات الملك عبدالله.

ومن جانبه صرح السفير أحمد القطان بأن الطائرات الثلاث هي الفوج الأول من مجموعة مكونة من 16 طائرة تحمل مساعدات للشعب المصري.

وفي نفس السياق، توجّه أحد قادة القوات المسلحة الذي كان في استقبال الطائرة برفقة السفير السعودي، بالشكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على الموقف الكريم والسريع تجاه مصر، مؤكداً أن مثل هذا الموقف غير مستغرب من الشقيقة المملكة العربية السعودية، على حد تعبيره.

وأضاف: "بدأت المساعدات بثلاثة مستشفيات ميدانية مجهزة بأحدث التجهيزات والتي تشتمل على غرف عمليات وغرف تعقيم وكل المستلزمات المطلوبة.. نتوجه بالشكر من جانبنا كقوات مسلحة ومن جانب الشعب المصري لخادم الحرمين وللمملكة العربية السعودية".

وكان العاهل السعودي قد أمر بإرسال 3 مستشفيات ميدانية كاملة مع أطبائها وتقنييها ومعداتها إلى مصر لمساندة الشعب المصري في الأزمة التي تتعرض لها البلاد، إبان أحداث العنف التي تلت ثورة 30 يونيو وعزل الدكتور محمد مرسي.

وكان الملك عبدالله وجّه خطاباً للعرب والعالم الجمعة الماضية، اعتبره محللون تاريخياً، دعا فيه الفرقاء في مصر إلى حل الأزمة، ومؤكداً أن ما يحدث في مصر هو محاولة لتقسيمها وقصم ظهر المجتمع العربي من خلال ذلك.