وكيل أمن الدولة الأسبق: لابد من تفعيل قانون الطوارئ

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن ما يحدث في مصر أمر خطير لا يمكن السكوت عليه، وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، أن "المواطن في حاجة لمواقف جادة وقرارات تعيد الثقة في قياداته، وتثبت أنهم على قدر المسؤولية".

وأوضح وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه لابد من تفعيل قانون الطوارئ والاعتقال، مشدداً على أن الحاجة ماسة إليه الآن، مؤكدا أن "مجلس الوزراء كان ينبغي أن يكون في حالة انعقاد دائم منذ عدة أيام بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد".

وأشاد علام بقرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بترقية ضحايا مجزرة جنود رفح باعتباره أمرا معنويا هام.

وأشار وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى أن "ما يحدث بسيناء هو بالأساس أمر مُعد منذ اللحظة الأولى لتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، خاصة بعد قيامه بالعفو عن أكثر من ألف مدان بالإرهاب والقتل".

وتابع: "تم تخزين كمية كبيرة من الأسلحة الليبية المهربة في سيناء لاستخدامها ضد الجيش"، مستطرداً: "القوات المسلحة يتم استدراجها بسيناء، ومخطط الإرهابيين في سيناء هدفه ضرب الجيش والأمن القومي المصري".

شكوك بوجود وشاة نقلوا تحركات الجنود للقتلة

قال أسامة خالد، مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، والمتخصص في الشأن السيناوي، إنه "كان يجب تنكيس الأعلام حداداً على ضحايا مجزرة رفح الثانية"، مضيفا أن "قوات الجيش قامت بإغلاق جميع مداخل ومحاور سيناء؛ للقبض على الجناة، منوهاً أنه تم تحديد منفذي المجزرة".

وأكد مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، أن "هناك جنديا لم يتم الاعتداء عليه، وهو قيد التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث"، مشيراً إلى أن "هناك شكوكا بوجود وشاة نقلوا تحركات الجنود للقتلة".

وتابع : "الأغلبية العظمى من قبائل سيناء ترفض التعامل مع الجماعات الإرهابية، وتم رصد تزايد أعداد الفلسطينيين بسيناء خلال الأيام الأخيرة الماضية".