الببلاوي يطلق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" بمصر

أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، برنامج حكومته لحماية المسار الديمقراطي للدولة، ومواجهة الخطر الذي تواجهه مصر الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، والذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.

وأكد الببلاوي، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية لن تتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، وستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، رافضة أي ضغوط خارجية، كما تؤكد إصرارها على تحملها لواجبها كاملاً تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق".

وشدد على أن الحكومة تحاول حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف وبالتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، ولم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه.

وأعلن الببلاوي عن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" والذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.

ونوه بأن هناك تأكيداً على التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقاً للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك.

ووجه رئيس الوزراء دعوة من الحكومة إلى القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيق البرنامج، على أن يتم فوراً تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولاً بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، كما تقوم بإعلانها تباعاً إلى الرأي العام المصري.