الخارجية السعودية: نتوقع مساندة الجميع للحكومة المصرية

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن أمل بلاده في عدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعا الفيصل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية المجتمع الدولي لمساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق أمن واستقرار مصر.

وكانت السعودية أكدت أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر.

ودعت أيضاً كافة القوى السياسية المصرية إلى المشاركة والإسهام في جهود الحكومة، بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية المصرية.

وقال الدكتور عمر الشويكي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لآخر ساعة على قناة "العربية" أن تصريح وزير الخارجية السعودي يأتي داعماً ومتضامناً مع الشعب المصري، خصوصاً في ظل الهجمة التي تتعرض لها مصر من الانتقادات، وخص الدكتور الشويكي تصريحات تركيا عن مصر، وأشار إلى أن رسالة وزير الخارجية جاءت عكس تلك المواقف.

وحول موقف الخليج العربي من الحكومة المصرية أشار الشويكي إلى أن الخليج ما عدا قطر يدعم مصر في مرحلتها الانتقالية ومسارها السياسي.

وتابع أنه تم تقديم الورقة الأولية للجنة العشرة للتعديلات الدستورية، ما يعني أن مصر سترى دستوراً جديداً في المرحلة المقبلة، وهذا يجعل منها مرحلة حساسة وحاسمة.

وحول اعتقال المرشد وتأثيره على الأحداث في مصر أشار الشويكي إلى أن اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين واعتقال خيرت الشاطر وهو من أهم قيادات التنظيم سيضعف التنظيم كثيراً وستخف قدرته على الحشد والتظاهر.