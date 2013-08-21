خارجية مصر: نرفض أي تدخلات خارجية وما يحدث شأن داخلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي إن "وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا، قدم خلاله شرحاً مفصلاً للتطورات الحقيقية على الساحة المصرية في ظل الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تشهدها البلاد، معرباً عن استغرابه الشديد من تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأعمال دون توجيه إدانة واضحة وصريحة لها".

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري"، أن "فهمي شدد خلال الاتصال على أن قرار الحكومة المصرية فيما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي للبلاد هو قرار مصري خالص ينبع من إرادة شعبها الذي يرفض تماماً أي تدخل في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو التأثير على القرار الوطني".

وأشار إلى أن "نبيل فهمي وزير الخارجية أكد لجيفري فيلتمان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن الأوضاع الراهنة في مصر شأن داخلي، لا يسمح بالتدخل الخارجي فيه خاصة أنه لا يؤثر على السلم والأمن الدوليين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية لوكيل سكرتير عام الأمم المتحدة في إطار زيارته لمصر ضمن جولة إقليمية.

وأشار إلى أن اللقاء مع فهمي تناول المشهد الداخلي في مصر والأوضاع في قطاع غزة وتطورات القضية الفلسطينية في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر تاريخياً لدعم هذه القضية.

وتابع، أن فهمي شدد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للإخوة الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في قطاع غزة وأهمية دور المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأضاف أن "الوزير نبيل فهمي نقل للمسؤول الأممي غضب مصر حكومة وشعباً من تجاهل العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع في مصر وعدم توجيه النقد والإدانة للطرف الذى يقوم بالتخطيط والتحريض والتنفيذ لأعمال إجرامية وإرهابية تطول المواطنين ومنشآت الدولة ومستشفياتها ودور عبادتها وتستهدف النظام العام والاستقرار".