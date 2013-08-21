تمرد: نرفض الإفراج عن مبارك ونظام مرسي يتحمل المسؤولية

أكدت حركة "تمرد" الأربعاء، أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقالت إن القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد.

ورأت "تمرد" أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.

كما أكدت" تمرد" أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة, بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه.

وحذرت "تمرد" من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر.

وتطالب الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري.

وأكدت "تمرد" أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غداً البراءة لمرسي.

ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية لينال أقصى عقوبة شعبية.

وأشارت الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.

وأضافت "تمرد" أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة "فلن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري".