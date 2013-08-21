تعليقات ساخرة على "لحية" صفوت حجازي وصبغة شعره

عقب الإعلان عن القبض على صفوت حجازي المقرب من جماعة الإخوان، بشكله الجديد حليقاً للذقن وصابغاً للشعر، بمنطقة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، لم تخل صفحات التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيسبوك" من التعليقات الساخرة على الخبر، وهو ما رصدته "العربية.نت".

اعتقال حجازي الذي تم في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اعتبره البعض بداية، أنه خبر ملائم للاستيقاظ على سماعه، بينما تولى فريق آخر من النشطاء التعليق بسخرية على المظهر الذي ظهر به صفوت حجازي.

تصريحات حجازي السابقة، الجميع تذكرها، حينما قال نصاً، ضمن برنامج "الحدث المصري" قبل أيام من عزل الرئيس محمد مرسي: "اللي هيرش مرسي بالمية.. هنرشه بالدم"، ولكن عقب القبض عليه أكد النشطاء أن التصريح سيتغير إلى "اللي هيرش مرسي بالمية.. هنرشه بالصبغة".

كما كانت لحجازي هتافات من أجل نصرة القدس كان يقول فيها "ع القدس رايحين.. شهداء بالملايين"، ولكنّ المعلقين رأوا أنها أصبحت "على سيوة رايحين.. نجيب صبغة وراجعين"، وكذلك "على ليبيا رايحين.. عاملين دوجلاس وصابغين".

المظهر الخاص بصفوت حجازي، كان كفيلا وحده بالحديث عنه، بل إن البعض قال مازحا إنه سيذهب إلى الحلاق ويطلب منه "قصة شعر ولحية صفوت حجازي".

بينما ذكر البعض الآخر أن مصر الآن بها تسريحة حسن الشافعي الموزع الموسيقي الذي شارك في برنامج "Arab Idol"، وتسريحة صفوت حجازي.

البعض حاول التشكيك في أن يكون من تم إلقاء القبض عليه هو صفوت حجازي، ولكن صورا تم نشرها عبر صفحات مختلفة، لحجازي قبل وبعد اعتقاله مع عقد مقارنات بسيطة بينها تثبت أنه من تم القبض عليه.

وإلى ذلك نشر البعض صورا تؤكد أنهم في انتظار القيادي الرابع محمد البلتاجي، بعد أن تم القبض على المرشد محمد بديع، وعصام سلطان وصفوت حجازي.

وتفاجأ نشطاء من الشبه الذي كان بين صفوت حجازي في مظهره الجديد والفنان خالد الصاوي.

ولم تتوقف السخرية عند حد صفوت حجازي فقط، ولكنها امتدت إلى القيادي محمد البلتاجي، حيث حاول البعض أن يتخيلوا المظهر الذي سيظهر به حينما يتم إلقاء القبض عليه، كما نشر البعض صورا متخيلة له.