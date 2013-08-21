نقل مدير أمن أسوان إثر تستره على واقعة تعذيب ضد الضباط

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم نقل مدير أمن أسوان اللواء حسن عبد الحي، وحكمدار المديرية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء حسن السوهاجي مديراً لأمن أسوان.

جاء قرار النقل بسبب واقعة أسوان التي تعرض فيها عدد من ضباط الشرطة من بينهم نائب مدير الأمن للتعذيب بالضرب والسحل من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالتزامن مع فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وتم التعتيم على الواقعة وتستر مدير الأمن عليها، إلا أن مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي كشف الواقعة.

واعترف اللواء عبد الحي، بصحة الفيديو المتداول بصفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات والمواقع الإلكترونية, والموصوف بأنه مذبحة لرجال شرطة بمحافظة أسوان.

وأوضح مدير الأمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشي على فضائية "دريم 2", بأن مجموعة من ضباط مديرية الأمن تعرضوا للاختطاف والتعذيب على أيدي إرهابيي الإخوان، دون وقوع وفيات, وأن الواقعة الموثقة بالفيديو حدثت بالفعل يوم الأربعاء الماضي.

وقال إن رجال الشرطة كانوا يحاولون تفريق متظاهرين لمنع اقتحام ديوان عام محافظة أسوان، وأطلقت القوات النار بكثافة في الهواء, ما أدى إلى نفاذ الذخيرة, وقيام المتظاهرين بحصار القوات وإطلاق النار عليهم, واختطاف مجموعة من القيادات والضباط والأفراد الشرطيين, واصطحابهم لخيمة يعتصمون بها, والاعتداء عليهم بالضرب وسحلهم.

وعلمت "العربية.نت" أن ثمانية من قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان، سافروا عبر مطار أسوان الدولي، إلى القاهرة، لاستكمال علاجهم بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، نظراً لخطورة إصابتهم بطلقات نارية وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسم، بينهم اللواء عاطف شلبي نائب مدير الأمن, ومحمد طارق زيدان, وعزت عبد المجيد، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، والعميد محمود حمزة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وآخرون من ضباط وأفراد الشرطة.

يشار إلى أن صفحة على موقع التواصل "فيسبوك" تسمى "فرسان طيبة" كانت قد بثت فيديو, وصفته بأنه يوضح مذبحة أخرى لرجال الشرطة جرت بمحافظة أسوان, و قام بتنفيذها أنصار جماعة الإخوان, حسبما جاء بها.

يظهر بالفيديو أصوات وهتافات من جانب بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان، كان أبرزها "مرسي رئيسي.. لا إله إلا الله"، "بالروح بالدم نفديك يا إسلام", ويهللون بهتافات: "الله أكبر الله أكبر .. خلصوا عليهم الكلاب", و"إرموا الكلاب دول بعيدا عن هنا.. دول كفرة", و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام.. مرسي هو رئيسي"، إلى جانب تضمن الفيديو لمشاهد تعذيب بشعة لأشخاص جرحى يتألمون ويستغيثون دون جدوى, قالت الصفحة عنهم بأنهم "بعض رجال شرطة أسوان بعد سحلهم".



