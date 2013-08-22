في إطار ملاحقة الداخلية المصرية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمكنت قوات الشرطة، الخميس، من إلقاء القبض على القيادي الإخواني، حسن البرنس، الذي كان يشغل النائب السابق لمحافظ الإسكندرية.

وقال العميد أيمن عوض، مأمور قسم شرطة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية، الذي يقع في نطاقه مقر إقامة القيادي حسن البرنس، إنه تم إلقاء القبض عليه بأحد العقارات بمدينة نصر، وفقاً لمعلومات وتنسيق بين ضباط مديرية أمن الإسكندرية وجهاز الأمن الوطني.

وكان البرنس يقيم بمنطقة سموحة التي تقع بنطاق قسم شرطة سيدي جابر، ووجهت مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية لمقر سكنه، لكنه لم يكن متواجداً فيه، وتم تحديد موقعه وفقاً لتحريات البحث الجنائي بالإسكندرية والأمن الوطني.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على المهندس فتحي شهاب الدين، القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، حيث تمكنت القوات بإشراف اللواء سامي لطفي، نائب مدير مباحث القاهرة، من ضبط شهاب الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشوري المنحل، الذي كان متواجداً بإحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لبدء التحقيقات معه.