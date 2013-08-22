القبض على أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم "الإخوان"

أفاد مراسل العربية بأن قوات الأمن المصرية اعتقلت أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين فجر اليوم الخميس، وذلك بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر. من جهة أخرى، أشار مصدر أمني، إلى إنه تم إلقاء القبض على عارف بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن حول اختبائه في شقة والد زوجته بشارع البطراوي بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.

ووجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة ضبط عارف حيث قامت مأمورية من وحدة مباحث قسم مدينة نصر أول بمداهمة الشقة المذكورة وإلقاء القبض على المتهم. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المذكور، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي هذا ضمن سلسلة القاء القبض على عدد من القيادات الاخوانية، لتورطهم في أمور تمس أمن الدولة، بدأت مع القاء القبض على المرشد محمد بديع لتكر السبحة بعده.