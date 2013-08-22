النيابة تأمر بحبس صفوت حجازي 30 يوماً على ذمة التحقيق

أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحبس الدكتور صفوت حجازي 30 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف التي شهدتها منطقتا رمسيس والجمالية خلال شهر رمضان، حيث صدر قرار من نيابة الجمالية بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

كما صدر قرار من نيابة الظاهر بحبس المتهم 15 يوماً أخرى، على أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهم في قضيتي الاتحادية والحرس الجمهوري.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام، المستشار تامر الفرجاني، حبس مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، باتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة الفوضى وأعمال العنف والقتل بالمجتمع.