تخفيض نسبة الحجاج المصريين 20% نظرا لتوسعة الحرم المكـي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية استبعاد 4700 من جملة الفائزين في قرعة الحج هذا العام، من مجمل الفائزين البالغ عددهم 23500 حاج.

ويأتي هذا الإجراء إثر طلب السعودية تقليص بعثات الحج بنسبة 20% نظراً لأعمال التوسعة الجارية في الحرم الملكي.

وأعادت وزارة الداخلية قرعة الحج بعد أن فاز فيها نحو 23 ألفاً، إلا أن السعودية طالبت بخفض نسبة حجاج هذا العام بنسبة 20% نظراً للتوسعات التي يشهدها الحرم المكي هذا العام، والمستبعدون من قرعة هذا العام سيتمكنون من أداء فريضة الحج العام المقبل وبنفس الأسعار التي تتراوح ما بين الثلاثة آلاف دولار والخمسة آلاف دولار.

وتقدم عدد كبير لقرعة الحج التي تنظمها وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 500 ألف متقدم، وربما هو العدد الأكبر منذ عشر سنوات.

وأعادت وزارة التضامن الاجتماعي قرعة الحج المنظمة من قبل الجمعيات الأهلية لاستبعاد 20% من حوالي 12 ألف فائز.

ويأتي الحج في وقت يشعر فيه المصريون بالخوف بعد العنف الذي شهدته مصر فكانت فرحة الحجاج ممتزجة بالدعوات لبلدهم.