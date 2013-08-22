مسلح يقتل 15 شخصاً في قرية مصرية مجاورة للقاهرة

أفادت مصادر أمنية عن قيام مسلح تبدو عليه علامات خلل نفسي بقتل 15 شخصاً أمس الأربعاء في قرية بمحافظة القليوبية، التي تجاور القاهرة، قبل أن تحاصره الشرطة وتقتله.

وقال مصدر إن عمر عبدالرازق الرفاعي، الذي يملك متجر دواجن حمل بندقية آلية في الساعات الأولى من صباح أمس، وسار في طرق قرية ميت العطار، وقتل كل من قابله بمن في ذلك قريب وصديق له.

وأضاف أن الرفاعي توجه إلى منزل شريكه في التجارة وطلب خروجه إليه ثم أرداه قتيلاً. ويقول سكان إن الجاني أمضى سابقا سبع سنوات في السجن في قضية قتل، وإن علامات انطواء ظهرت عليه خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، قال المصدر إن الرفاعي قتل ضحاياه على مدى ساعات. وأضاف أن وجود خصومة ثأرية في القرية جعل سماع دوي طلقات الرصاص عادياً، الأمر الذي حال دون تنبه السكان إلى سقوط عدد منهم قتلى. وأضاف أن الشرطة حاصرت الرفاعي وقتلته في تبادل لإطلاق النار.

وبحسب المصادر الأمنية والسكان، فهناك خصومة ثأرية بين عائلة الرفاعي وعائلة أخرى، لكنه لم يقتل أحدا من أفرادها ولم يمر في أي من الطرق التي تطل عليها بيوتهم.