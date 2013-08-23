الأزهر يطالب واشنطن وقف دعمها للفوضى "الهدامة"

المصدر: دبي – تهاني الجهني، القاهرة - أ ش أ

طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بأن يتعرف إلى الصورة الحقيقية لما حدث من تصحيح للمسار بمصر، ويدرك أنها ماضية في تنفيذ خريطة الطريق الديمقراطية التي اعتمدها الشعب وارتضاها، داعياً الولايات المتحدة الأميركية إلى مراجعة موقفها بالتوقف عن دعم الفوضى الهدامة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، بمشيخة الأزهر، الخميس، مع وفد من الأزهر برئاسة الشيخ عبدالتواب قطب، وكيل الأزهر ممثلاً للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

من جانبه، أكد فيلتمان إيمان الأمم المتحدة بحق المصريين وحدهم في اختيار طريقهم، مشيراً إلى أن ما يسبب الإزعاج هو مظاهر العنف بالشارع المصري.

وأكد أن الأمم المتحدة تدرك جيداً وتتابع دور الأزهر الوطني وتعرف جيداً نفوذ الأزهر على مستوى العالم وتعول كثيراً عليه في تبني الحوار الشامل.

جماعة الإخوان تحشد لمليونية

جاءت تلك المطالب في الوقت الذي قررت فيه جماعة الإخوان المسلمين بحشد مليونية في جميع الميادين، أطلقت عليها "حالة النفير العام"، لمواصلة الصمود من أجل حماية الشرعية كما تقول، معلنين أمام الجهات المعنية بعدم تأثر الجماعة من الملاحقات الأمنية التي تطالب باعتقال القيادات الإخوانية في مصر.

وفي إطار الملاحقة الأمنية تمكنت الجهات المعنية من إلقاء القبض على كلا من، حسن البرنس النائب السابق لمحافظ الإسكندرية حيث تم القبض عليه وهو يشارك في مسيرة في مدينة نصر بالقاهرة.

كما تم القبض على المهندس فتحي شهاب القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الإعلام في المجلس الشورى المنحل .

كذلك القبض على أحمد أبوبركة القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين. بجانب ذلك تمكنت الجهات الأمنية أيضا من تحديد مواقع بعض قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية المتهمين بتهم الإرهاب والتحريض على القتل والعنف.

ومن أبرز الشخصيات التي تتمم ملاحقتها، عاصم عبدالماجد، عضو مجلس الشورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، وعصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

وبالرغم من المظاهرات التي تدعو لها جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الولايات المتحدة بدورها أطلقت تحذيرها لرعاياها في القاهرة بعدم الاقتراب من أماكن التظاهرات خشية أن تتحول إلى مواجهات وأعمال عنف.