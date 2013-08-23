القبض على سائق المرشد والعثور على سيارته في حظيرة مواش

داهمت قوات الأمن المصري منزل سائق المرشد العام للإخوان محمد بديع، في مدينة ببا في حي الفواريقة، وألقت القبض عليه دون مقاومة منه. واكتشفت القوات وجود سيارة المرشد داخل حظيرة مواشٍ، بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم"، وتبين أنها سوداء اللون ماركة "بي. أم. دبليو" تحمل رقم "352 م م ص"، وتم تسليم سائق المرشد والسيارة إلى مديرية أمن بني سويف وتحرير محضر بالواقعة.

وأمر المستشار محمد بسيوني، المحامي العام لنيابات بني سويف، بإشراف المستشار حمدي فاروق، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بحبس أحمد سيد ميهوب، أمين الحرية والعدالة بحي البشري بمدينة بني سويف، 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على العنف والمشاركة في التخطيط لحرائق ديوان المحافظة.