تظاهرات مؤيدة وأخرى مناوئة لمرسي في الإسكندرية

انطلق المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية، في مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة خرجت من أمام مسجد الرحمن بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، فيما سيطر مناوئو جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدو الفريق أول عبدالفتاح السيسي على ساحة مسجد القائد إبراهيم، وسط غياب تام من مؤيدي الرئيس المعزول بتلك المنطقة على عكس المعتاد.

ورفع المشاركون في مسيرة العوايد صور الرئيس المعزول محمد مرسي، والشارات الصفراء التي أصبحت رمزاً لاعتصام رابعة العدوية، ورددوا هتافات مناوئة للفريق السيسي مثل "ارحل يا سيسي مرسي هو رئيسي"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، "وهنقولها في كل مكان الشرعية في الميدان"، و"إسلامية إسلامية".

فيما تجمع المئات من مؤيدي خارطة الطريق أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وخلا القائد إبراهيم من مؤيدي الرئيس المعزول، رغم إعلان الجماعة عن تنظيم مسيرات من مختلف مساجد الإسكندرية، وبينها القائد إبراهيم، تحت عنوان "جمعة الشهداء"، للتنديد بأحداث فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة".

وتظاهر المئات لتأييد خارطة الطريق، مرددين هتافات منها "من غير إخوان الثورة حتفضل في الميدان"، و"الإخوان فين الثوار أهم"، و"الجيش والشعب أيد واحدة".

وفي السياق نفسه، ألقى خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم الشيخ محمد لطفي من مديرية الأوقاف بدلاً من الدكتور عبدالرحمن نصار، إمام وخطيب مسجد القائد، وذلك لظروف طارئة منعته من إلقاء الخطبة.

ورفع مؤيدو خارطة الطريق صور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد من التمركزات الأمنية في شوارع المحافظة تضم تشكيلات أمن مركزي وشرطة وقوات من الجيش لتأمين المساجد والكنائس والمنشآت الحيوية، تحسباً لحدوث أي أعمال عنف.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية: "مستعدون لمواجهة أي هجوم على المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، ونسمح بالتظاهر السلمي، وسوف نتصدى بقوة لأي أعمال عنف وإرهاب للمواطنين".