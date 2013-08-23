سفارة أميركا في مصر تدعو رعاياها الالتزام بحظر التجول

حذرت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها مجدداً من الاقتراب من أماكن التظاهرات المحتملة اليوم الجمعة بعد الصلاة، خشية أن تتحول إلى مواجهات وأعمال عنف.

ودعت السفارة رعاياها بشدة إلى الالتزام بحظر التجول، وأن يكونوا مستعدين لمواجهة نقاط التفتيش، والالتزام بتعليمات الشرطة أو الجيش، وطالبتهم بمراجعة خطط أمنهم الشخصي، والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.

وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة، أصدرت الخميس، رسالة أمنية لمواطنيها أشارت فيها إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأنه ستكون هناك أنشطة احتجاجية من قبل أنصار الإخوان المسلمين بعد صلاة الجمعة. وأوضحت أنه "من المرجح أن تبدأ الاحتجاجات بعد الظهر، وأن تشمل مناطق التجمعات نقاط تجمعات مشتركة في الجيزة (الدقي والمهندسين) و(المعادي) خلف نادي المعادي".

كما أضافت أن "قوات الأمن، في ظل قانون الطوارئ قد تتحرك لمنع هذه التجمعات، وكما رأينا سابقا، فإن السكان قد يواجهون هذه المجموعات، ونظرا لاحتمال اندلاع أعمال عنف الجمعة، فإن السفارة الأميركية تنصح المواطنين الأميركيين بالبقاء في أو على مقربة من مساكنهم ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا، والاستمرار في مراقبة وسائل الإعلام المحلية عن كثب وكذا أي تحديثات للحالة الأمنية". وأشارت إلى أنه "رغم أن الأيام القليلة الماضية كانت هادئة نسبيا في القاهرة والإسكندرية، فإن الوضع الأمني لا يزال متوترا ويصعب معه التوقع، وسط تقارير متفرقة عن مواجهات وعنف".

إلى ذلك، ذكرت السفارة في رسالتها أن "إمكانية الاحتجاجات في محيط السفارة لا تزال مستمرة، ويتعين على الأميركيين على سبيل الممارسة العامة، تجنب المناطق التي قد تشهد تجمعات كبيرة لأنه وحتى المظاهرات أو الأحداث يقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة، وربما تتصاعد إلى أعمال عنف".