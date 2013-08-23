سيف اليزل: الجيش بدأ العمل بجدية بسيناء عقب عزل مرسي

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والاستراتيجي، مدير مركز الجمهورية للدراسات والسياسات الاستراتيجية، إن القوات المسلحة تهتم برفع الكفاءة القتالية والمعنوية بالجنود.

وأضاف اليزل، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن العمليات العسكرية الجادة للقوات المسلحة بسيناء بدأت منذ 4 يوليو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي أن حصيلة قتلى الإرهابيين نتيجة عمليات الجيش بسيناء حتى الآن هو 94 قتيلاً، من بينهم 46 مصرياً، و32 من جنسيات أخرى.

وأكد مدير مركز الجمهورية للدراسات والسياسات الاستراتيجية أن القوات المسلحة ألقت القبض على 116 مصاباً من الجماعات المسلحة، 62 مصرياً، و54 من جنسيات أخرى من بينهم 4 أفارقة، علاوة على تدمير نسبة كبيرة من الأنفاق.

وأشار اليزل إلى أنه تم تدمير 337 نفقاً خلال تولي مرسي للحكم، وأن 229 تم غمرهم بالمياه المالحة، إضافة إلى تدمير الباقي عبر الجرافات، منوهاً بأنه خلال الـ20 يوماً الماضية تم تدمير 46 نفقاً.

وتابع: "محمد مرسي كان يرفض دخول الجيش في مواجهة مع الجماعات المسلحة بسيناء للدفاع عنه وقت الحاجة، وبعض الذين اعتقلوا بسيناء اعترفوا بانتمائهم لتنظيم القاعدة أو ميليشيات أجنبية، ورمزي موافي استقدم مئات المتطرفين إلى سيناء".