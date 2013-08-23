ضبط 124 مسلحاً مصرياً بسيناء و48 من جنسيات أخرى

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، أن الحملات الأمنية التي تقوم بها عناصر القوات المسلحة والشرطة في سيناء أسفرت حتى الآن عن القبض على 203 أفراد من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على الكمائن والمنشآت والأهداف الحيوية وقنص المجندين وقوات الأمن بالعريش، منهم 124 مصرياً و48 من جنسيات أخرى.

وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه في حين بلغ عدد العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة التي تم القضاء عليها خلال العمليات 78 قتيلاً، منهم 46 مصرياً و32 من جنسيات أخرى، وإصابة 116 آخرين، منهم 62 مصرياً و54 من جنسيات أخرى.

وأضاف: "تمكنت عناصر التأمين بالتعاون مع قوات حرس الحدود من اكتشاف وتدمير343 نفقاً على الشريط الحدودي بمنطقة رفح، منهم 229 بتقنية الغمر بالمياه، حيث بلغ إجمالي الأنفاق التي تم تدميرها خلال الفترة من 30 يوليو/تموز - 20 أغسطس/آب حوالي 52 نفقاً، كما تم تدمير 62 بيارة وقود بإجمالي سعة تخزين تقدر بحوالي 3.23 مليون لتر سولار وبنزين، وضبط عدد 49 عربة من أنواع مختلفة، و5 دراجات بخارية تستخدم في تهريب البضائع عبر الأنفاق".