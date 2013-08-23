مصر.. مواصلة البحث عن قيادات إخوانية متورطة بالإرهاب

في حين انتقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى إقامته الجبرية، التي حددت في مستشفى المعادي العسكري، يواصل الأمن المصري البحث عن قيادات إخوانية متهمة بالتحريض على القتل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية مصرية أن الجهات المختصة حددت أماكن تواجد بعض قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا التحريض على القتل والإرهاب.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن تلك المصادر قولها إن من بين تلك القيادات عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق الزمر القيادي في تنظيم الجهاد، ورئيس حزب البناء والتنمية، والقياديان في الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان.