"ثورة شعب مش انقلاب" فيلم تسجيلي يرصد "عنف" الإخوان

توثيق الأحداث التي تجري بمصر بشكل سينمائي لم يتوقف، حيث أعلن مسعد فودة، نقيب السينمائيين عن عمل تسجيلي جديد من المفترض طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريحاته لـ"العربية.نت" أكد فودة أن فيلماً تسجيلياً يحمل اسم "ثورة شعب مش انقلاب" يتم العمل عليه في الوقت الحالي، من قبل المخرج سميح منسي ومجموعة من الشباب السينمائيين، على أن يتولى الفيلم رصد انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين التي قاموا بها على مدار عام كامل.

وأشار فودة إلى أن الشباب يعملون بشكل تطوعي في تجميع المادة الخاصة بالفيلم، مؤكداً أن النقابة تلعب دور الوسيط بين صناع العمل وبين عدد من الجهات، خاصة أن العمل سيتم ترجمته إلى عدد كبير من اللغات قبل عرضه.

وأوضح النقيب في تصريحاته أن الفيلم الذي تبلغ مدته خمسين دقيقة، سيتم إرساله إلى وزارة الخارجية المصرية، وكذلك سيتم إرساله إلى كافة النقابات الفنية حول العالم، من أجل معرفة ما يحدث في مصر بشكل حقيقي، دون الاستماع إلى الأكاذيب التي يروج لها البعض على أن ما حدث هو انقلاب عسكري.

زيارة إلى السفير السعودي

من جهة أخرى، أكد فودة أن وفداً من اتحاد النقابات الفنية سيتوجه الأحد المقبل، إلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحمد قطان، من أجل تقديم خطاب شكر وعرفان إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك تقديراً لدور المملكة الذي قامت به تجاه ثورة مصر الأخيرة وجهودها التي تبذلها.

واختتم فودة تصريحاته بالتأكيد على أنهم سيزورون عدداً من السفراء العرب، الذين وقفت دولهم إلى جانب مصر في الفترة الأخيرة.