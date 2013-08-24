الحكومة المصرية تخفف عدد ساعات حظر التجول

أصدر مجلس الوزراء قراراً، السبت، بتعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة، حيث يبدأ حظر التجول في السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وكان مجلس الوزراء أعلن في 14 أغسطس/آب الجاري حظراً للتجول، بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة في نطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الفيوم، قنا.

وتعالت الأصوات من قبل بعض القوى الشعبية في مصر بضرورة تخفيف عدد ساعات حظرالتجوال على المواطنيين لمساعدتهم أكثر على قضاء حوائجهم.