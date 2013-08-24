الشرطة تحرر طاقم قناة المحور بعد احتجازه من قبل الإخوان

صرح مصدر أمني أنه أثناء تغطية قناة "المحور" الفضائية لمسيرة جماعة الإخوان بمنطقة حلوان مساء الجمعة الموافق 23 أغسطس/آب الجاري قامت مجموعة من المشاركين في المظاهرة باحتجاز طاقم القناة وسيارة البث الخاصة بالقناة، وإجبارهم على البث المباشر لفاعليات تظاهراتهم التي سموها "جمعة الشهداء".

تم تحرير طاقم القناة وسيارة البث، وأسفرت جهود أمن القاهرة عن ضبط خمسة متهمين من المشاركين في الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

وقد احتجز أنصار الإخوان طاقم البث الخاص بقناة "المحور" بحلوان أثناء ممارستهم عملهم بتغطية فعاليات مظاهرات الجماعة، التي أعلنت عنها الجمعة، وقام المحتجزون بالاعتداء عليهم، رافضين تركهم.

وقالت قناة "المحور" إن أنصار الجماعة يرغمون طاقم العمل الخاص بالقناة على البث تحت تهديد السلاح، حيث تناشد القناة قوات الجيش والشرطة بالتدخل لتحريرهم، قبل أن يسحلوهم ويمثلوا بجثثهم.

إلى ذلك، استنكر حزب الكرامة كافة عمليات الاعتداء الذي تعرض لها عدد من الإعلاميين، ويدين احتجاز فريق تصوير قناة "المحور" على يد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين أثناء عملهم بمنطقة حلوان. كما يدين الحزب الاعتداء الذي تعرض له "المركز العربي للدراسات" وموقع "البوابة نيوز" على يد أعضاء من الجماعة الإرهابية.

ويطالب الحزب بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية ضد الإعلاميين في مصر، وعلى الحكومة ورئيس الجمهورية أن يكون لديهم قرار واضح بحل تلك الجماعة باعتبارها جماعة إرهابية فوراً والتعامل بقوة القانون مع كل من يعتدي على الإعلاميين وغيرهم من أبناء مصر.