القبض على سيد هيكل أحد الأصدقاء المقربين لمرشد الإخوان

تمكّن فجر اليوم ضباط فرع الأمن الوطني المصري يدعمهم الشرطة والأمن المركزي من ضبط القيادي الإخواني الدكتور سيد عبدالعظيم هيكل، نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة عضو مجلس الشورى السابق عن الحرية والعدالة ببني سويف، داخل شقة صهره بمدينة بني سويف، بحسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وكانت معلومات وردت إلى اللواء إبراهيم هديب مدير الأمن، والرائد عمرو المفتي من فرع الأمن الوطني حول إقامة هيكل بمنزل صهره، ورغم صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، إلا أنه شارك وزوجته أمس في مسيرة للإخوان عقب صلاة الجمعة، فتم رصده وتتبعه وإلقاء القبض عليه.

يُذكر أن هيكل طبيب جراحة عامة ومسالك بولية، وأحد الأصدقاء المقربين لمرشد الإخوان، وقضى سنوات في المعتقل خلال حكم مبارك وخرج قبل ثورة يناير، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف. وعقب تولي مرسي رئاسة الجمهورية تم اختياره ضمن أعضاء مجلس الشورى المعينين واختير عضواً في لجنة الصحة بالمجلس.