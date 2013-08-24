تحالف ثوار مصر يطالب بإلغاء الطوارئ وتقليص ساعات الحظر

أكد تحالف ثوار مصر رفضه لاستمرار حالة الطوارئ، مطالباً بتقليص ساعات الحظر، بحيث يبدأ من الساعة 12 ليلاً طوال الأسبوع القادم حتى يتم رفعه نهائياً في نهاية شهر أغسطس الحالي، خاصة بعد انحسار موجة العنف بين جماعة الإخوان والدولة والشعب المصري والتي أثبتتها تجربة أمس الجمعة، حيث انتهت تظاهرات الإخوان دون أحداث عنيفة كبيرة، ما يؤكد أن عمليات القبض على قيادات الجماعة كان له الأثر الإيجابي في غياب عمليات القتل والحرق والتخريب .

ودعا عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف، شباب الإخوان إلى مراجعة مواقفهم والنظر بشكل واقعي لما حدث يوم الجمعة من مسيرات ومظاهرات أغلبها سلمية وانتهت دون حدوث عنف، وهو ما يؤكد أن قياداتهم كانت وراء كل الأخطاء والجرائم التي وقعت وهم تورّطوا فيها بمشاركتهم وتم استغلالهم لأغراض "دنيئة"، بحسب وصفه.

كما ناشد الإعلام التوقف عن ما سمّاه "التحريض" ضد جهود احتواء شباب الجماعة الذين لن تجدي معهم الحلول الأمنية، كما تجدي مع قياداتهم المسؤولة عن أحداث العنف والتحريض عليه . وأكد الوكيل أن التحالف يبذل جهوداً منذ نحو أسبوع مع عدد من الشخصيات والمسؤولين لإطلاق مبادرة يمكن أن تسهم في حل الأزمة سياسياً بالتوازي مع الحل الأمني الذي أصبح واقعاً لا يمكن إنكاره أو الرجوع عنه رغم رفض التحالف له من البداية.