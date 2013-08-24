تحركات الأمن المصري تنجح في بسط الهدوء بالقاهرة

بعض من الطمأنينة عادت إلى الشارع المصري، وخفّت وتيرة العنف بشكل كبير، وتظاهرات الإخوان لم تعد تُلفت الأنظار مع ضعف عدد المشاركين فيها.

فالأمن ما زال يوجه ضرباته ضد جماعة الإخوان من خلال القبض على عدد من أهم قياداتها، إضافة إلى عدد كبير من مسؤولي المكاتب الإدارية للجماعة، المنوط بهم تنفيذ وتسيير قرارات مكتب الإرشاد مع القواعد، وهو ما انعكس على القدرة في الحشد والتنظيم.

وقال أحمد بان، من مركز النيل للدراسات، إن أعضاء مجلس شورى الجماعة المنقسمين حالياً يعبرون عن صراع مكتوم يدور حول استمرار الجماعة في نهجها الحالي، أو اللحاق بركب المسار الثوري الجديد.

ويبدو أن الحديث عن مبادرات لاحتواء الموقف ليس ذا جدوى، فقد توالت قرارات حبس عدد من قيادات الإخوان على ذمة التحقيقات في وقت تتجه الأنظار إلى أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الجماعة، أبرزهم محمد بديع المرشد العام، ونائبه خيرت الشاطر، المتهمان بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد.

تطورات تتزامن مع تشديد رئيس الحكومة على أنه لا تصالح مع من تلوّثت يداه بالدماء. وفي هذا الخصوص يقول عادل السنهوري، مدير تحرير صحيفة "اليوم السابع"، هناك جملة من الشروط يجب أن تتوافر لقبول هذه المبادرات، منها ما حدث يوم 30 يونيو هو ثورة شعبية حقيقية، والاعتراف بخارطة الطريق الجديدة، والتخلي عن العنف.

سياسياً، بدت خطوات تنفيذ خارطة الطريق مستمرة، مع قلق من تفاقم الخلافات، خصوصاً حول تعديلات الدستور، أحزاب سياسية ترفض إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، بينما تهدد الدعوة السلفية وحزبها النور برفض الدستور في حال إلغاء المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية، إلا أن الرئاسة سبق أن وعدت بأن الدستور سيكون لكل المصريين.