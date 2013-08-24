حبس أبو بركة وغنيم 15 يوماً بتهمة قيادة جماعة إرهابية

أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء السبت، بحبس أحمد أبو بركة، القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيم عضو مكتب الإرشاد بالتنظيم، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بالاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، وتولي قيادة جماعة إرهابية.

ويتابع المستشار هشام بركات، النائب العام، سير التحقيقات في القضية التي يشرف عليها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات المتخصصة. وانتقل المستشاران شادي البرقوقي وسامح عصام، رئيسا نيابة أمن الدولة العليا، إلى سجن طرة للتحقيق مع أبو بركة وغنيم، حيث وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.

كما وجهت النيابة إليهما تهمة بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات من شأنها المساس بالأمن

القومي للبلاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلاً عن تولي قيادة جماعة إرهابية.