علماء الأزهر: فرار قادة الإخوان يدل على اتجارهم بالدين

وصف عدد من علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء، فرار قادة الإخوان بأنه دليل على المتاجرة بالدين. كما أشار عدد من العلماء إلى أن فرار قادة جماعة الإخوان دليل على أنهم ليسوا على قاعدة صلبة.

بينما أكد البعض الآخر أن مواقف بعض قادة الإخوان الذين ألقي القبض عليهم، وإلقاءهم الاتهامات على بعضهم البعض، أكبر دليل على أنهم غير صادقين في كل ما كانوا يحشدون الشباب لأجله، وأن كل ما كان يمارس على الشباب يمكن وصفه بغسل الأفكار.

الهلباوي يحذر من اغتيالات

من جهة أخرى، أكد الدكتور كمال الهلباوى القيادي السابق في الجماعة أن القبض على القادة تسبب في إضعاف القوة التنظيمية للجماعة وأن ذلك كان واضحاً في تراجع مظاهراتهم. كما أشار إلى أن الجماعة اليوم تخضع الى رغبة الشارع المصري، وكردة فعل متوقعه أفاد الهلباوي بإمكانية أن يتجه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الى عدد من الاغتيالات كردة فعل على تقهقرهم.

إلى ذلك، رأى أن "القطبيون" قادوا جماعة الإخوان إلى كوارث، و محمود عزت لا يصلح لتولي منصب المرشد العام لجماعة الإخوان.

