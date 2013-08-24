مسلحون يستهدفون كميناً أمنياً بالشيخ زويد في سيناء

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، باستهداف كمين أمني أبو طويلة على الطريق الدولي الواصل بين العريش ورفح، حيث هاجم مسلحون مجهولون كمين أبو طويلة بالشيخ زويد الواقع على الطريق الدولي العريش رفح مساء الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين يستقلون سيارة ذات دفع رباعي قاموا بإطلاق النار بكثافة على أفراد الكمين، حيث تم الرد عليهم وتبادل إطلاق النار معهم، وما زالت الاشتباكات مستمرة وسط أنباء عن وقوع إصابات بشربة.

وأضاف المصدر أن سيناء ظلت هادئة لمدة 24 ساعة فقط دون حدوث أي هجمات، يذكر أن السلفية الجهادية أصدرت بياناً لها مساء اليوم توعدت فيها قوات الأمن في سيناء من الجيش والشرطة.