مصر.. حبس محامٍ 15 يوماً بتهمة التخابر مع إسرائيل

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، أمس الجمعة، حبس محامٍ 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة السعي للتخابر مع إسرائيل. وكان قسم شرطة ثان الرمل قد تلقي بلاغاً من الأهالي بوجود شخص داخل محل "سيبر" (إنترنت كافيه) بشارع محطة السوق يتحدث اللغة العبرية، وبالانتقال تم التقابل مع شخص يُدعى أيمن محمد متولي معوض (40 سنة) محامٍ, وقرر أنه متواجد بالسيبر للتحدث عبر الإنترنت "شات" مع إحدى صديقاته بدولة إيطاليا، مضيفاً أنه يتعلم اللغة العبرية ويضع على جهاز اللاب توب الخاص به برنامج تعليمي للغة العبرية.

وتبين من التحريات أن المذكور محكوم عليه في 4 قضايا (سرقة – تبديد) منها القضية جنح قسم أول المنتزه (سرقة) غيابياً بالحبس لمدة شهرين.

وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية، والتحفظ على جهازي "اللاب توب" والهاتف المحمول المضبوطين وطلب تحريات الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية عن الواقعة.