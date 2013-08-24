مقتل 6 مسلحين هاجموا نقاطاً أمنية في شمال سيناء

تمكَّنت عناصر من الجيش والشرطة المصرية، السبت، من قتل مجموعة من المسلّحين قاموا بمهاجمة نقاط تمركز أمنية بمناطق في شمال صحراء سيناء. وهاجم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتي رباعيتي الدفع، فجراً، نقطة تمركز أمني بمنطقة "الكوثر" في مدينة الشيخ زويِّد بشمال صحراء سيناء، وقامت عناصر الأمن بمبادلة المهاجمين إطلاق النار، فيما قامت مروحية حربية من طراز "أباتشي" بملاحقة سيارتي المهاجمين فدمرت واحدة ولاذت الأخرى بالفرار.

كما تمكّنت عناصر من الجيش وقوات الأمن المركزي من قتل عدد من المسلّحين هاجموا نقطة تمركز في منطقة "أبوطويلة" على الطريق بين مدينتي رفح الحدودية والعريش .

وقال مصدر أمني لـ"يونايتد برس إنترناشونال"، إن عدد القتلى بين العناصر المسلّحة في تلك الهجمات لا يقل عن 6 أشخاص، لافتاً إلى أن الهجمات تمّت بالتزامن مع قيام فريق متخصّص من قوات الجيش بتدمير مجموعة من الأنفاق التي تربط بين مدينة رفح وقطاع غزة وتُستخدم في عمليات التهريب.

ويقوم عناصر من الجيش والشرطة المصريين، منذ مطلع تموز/يوليو الماضي، باستهداف عناصر تكفيرية متشدِّدة تقوم بمهاجمة مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية بشمال صحراء سيناء (أقصى شمال شرق مصر)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن ومن المتشددين وتوقيف عشرات منهم.