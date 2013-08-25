القبض على قياديين من الإخوان وحبس 4 آخرين بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، من إلقاء القبض على الدكتور محمد فضل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشورى المنحل، والمطلوب ضبطه على خلفية أحداث رمسيس بالقاهرة، بحسب ما ذكرت "صحيفة اليوم السابع".

كما تم إلقاء القبض على المحامي محمد العزابي، أحد قيادات الإخوان بمركز مطوبس، وداهمت الشرطة أحد المنازل بقرية "شباس الشهداء" التابعة لمركز دسوق، بعد ورود معلومات عن اختباء الدكتور محمد البلتاجي به، ولكنها لم تجد فيه أحداً، ولم تعثر الشرطة على محمد سليمان شلوف عضو مجلس الشورى بكفر الشيخ، عند مداهمة منزله بقرية كفر الجرايدة، وداهمت منزل رجب البنا أمين حزب "الحرية والعدالة" بالمحافظة، ومنزل الدكتور صلاح الفقي مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان.

وعلى جانب آخر، قررت نيابة كفر الشيخ حبس كل من عبدالله مصباح أمين العضو بحزب "الحرية والعدالة" نائب رئيس مدينة كفر الشيخ المستقيل، ومحمود الصعيدي أحد قيادات الإخوان بمركز فوه، وهشام محرم أحد قيادات الإخوان بدسوق، والدكتور مدحت الحصري مدير مركز الكبد بكفر الشيخ 15 يوماً على ذمة التحقيق.