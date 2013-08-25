القبض على 4 مسلحين في هجوم على كمين المساعيد بسيناء

قالت مراسلة "العربية" في القاهرة إن الأجهزة الأمنية تمكنت، السبت، من القبض على 4 مسلحين في هجوم على كمين أمني المساعيد بالعريش بمحافظة العريش.

وقد هاجم مسلحون مجهولون، مساء اليوم السبت، كميناً أمنياً، وقاموا بإطلاق النار على أفراد الكمين على مدخل حي المساعيد، وقام أفراد الكمين بالرد على المهاجمين، وألقي القبض على 4 عناصر منهم.

وقالت مصادر في الجيش: "إن مهاجمين يستقلون سيارة ملاكي فيرنا قاموا بإطلاق النار على أفراد كمين أمني عند مدخل حي المساعيد، وقد تم إطلاق النار على المهاجمين، كما تمت مطاردة السيارة، حيث تم إلقاء القبض على المهاجمين وعددهم 4، وتم إحالتهم إلى أجهزة التحقيق، وتقوم مروحيات الأباتشي بالتحليق في سماء العريش".

وفي غضون ذلك، نفى مصدر عسكري ما أذاعته إحدى القنوات التلفزيونية، حول القبض على جميع منفذي مذبحة رفح الأخيرة التي راح ضحيتها 25 من مجندي الأمن المركزي، مشيراً إلى أن عناصر القوات المسلحة تتعقب الجناة بالتعاون مع الشرطة المدنية للتوصل إليهم، والقبض عليهم من أجل تقديمهم للعدالة، بحسب ما أوردت "بوابة الأهرام".

ودعا المصدر وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها مصر، مؤكداً أن القوات المسلحة وفي إطار الشفافية التي تنتهجها تعلن وبشكل كامل عن مختلف التطورات لكن بصورة واقعية.