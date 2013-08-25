تحقيقات موسعة مع بديع والشاطر بتهمة قتل متظاهرين

يخضع الاثنين كل من محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، للتحقيق أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية، معهم في أحداث بين السرايات التي أسفرت عن مقتل 23، وإصابة 270 آخرين في مواجهات دامية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأهالي منطقي بين السرايات عقب خطاب الشرعية الذي ألقاه الرئيس المعزول في 29 يونيو/حزيران الماضي، وستنتقل إليهم النيابة في محبسهم.

جاء قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بالتحقيق معهم بعد أن إدانتهم تحريات الأمن الوطني والأمن العام بالتحريض على أحداث العنف التي شهدتها البلاد قبل وبعد 30 يونيو، كما أكدت التحريات أن لقاء جمع بين كل من بديع والشاطر والكتاتني وأعضاء حزب الحرية والعدالة، واتفقوا على إجهاض ثورة 30 يونيو، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن".

ويواجه المتهمون تهم القتل العمد لـ23 شخصاً والشروع في قتل 270 آخرين، والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والإرهاب وتكوين عصبة إرهابية لمقاومة السلطات.

وتجري التحقيقات بمعرفة فريق من نيابة جنوب الجيزة يضم كلاً من حاتم صابر رئيس نيابة قسم الجيزة، وأسامة ندا وعلام أسامة مديراً النيابة.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة ستنتقل لهم لسجن طرة في السابعة من صباح غد، وستتم مواجهتهم بالتحريات ومقاطع الفيديو التي ظهروا فيها بالتحريض على سفك الدماء في أحداث يونيو.

وكانت نيابة الجيزة قررت تجديد حبس حازم أبو إسماعيل وأبو العلا ماضي ومحمد العمدة وعبدالمنعم عبدالمقصود وحلمي الجزار في تلك الأحداث 15 يوماً على ذمة تلك التحقيقات.