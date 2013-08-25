انهيار عقار بالإسكندرية وانتشال جثة لواء وزوجته

أكد مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية المصرية أن لواء متقاعداً بالقوات المسلحة وزوجته قُتلا إثر انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر، الأحد 25 أغسطس/آب.

وذكر أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من انتشال جثتي كل من مصطفى عبدالحميد محمد عبدالعزيز (65 سنة) لواء قوات مسلحة بالمعاش، وزوجته آمال جادالله فتح الباب (55 سنة) ربة منزل، من تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً بانهيار عقار رقم 15 بشارع القطائع بمنطقة سيدي جابر، وتبين أن العقار مكون من 7 طوابق، وبكل طابق 3 شقق.

وقامت قوات الشرطة العسكرية بالمساعدة في انتشال جثث الضحايا من أسفل الركام بمساعدة رجال الحماية المدنية.

وشهدت الإسكندرية سلسلة من الانهيارات العقارية خلال العام الحالي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.