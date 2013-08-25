مسيرة للإخوان تشعل اشتباكات بسيدي بشر في الإسكندرية

ذكرت مراسلة "العربية"، الأحد، أن اشتباكات اندلعت بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأهالي حي سيدي بشر بمدينة الإسكندرية الساحلية.

ووقعت التصادمات بين الطرفين على خلفية انطلاق المئات من أنصار الإخوان في مسيرة من منطقة العصافرة شرق الإسكندرية متجهة إلى سيدي بشر، واشتبك معها الأهالي حيث منعهم الأهالي من التظاهر في المنطقة، وحدث تراشق بالحجارة والزجاجات، وسادت حالة من الكر والفر بين طرفي النزاع.

وجاء منع أهالي منطقة العصافرة لأنصار المعزول بعدما قتل أحد أهالي المنطقة على أيدي أنصار المعزول خلال اشتباكات ماضية نشبت بينهم.

وتراشق الطرفين الحجارة والزجاجات الفارغة، مما أسفر عن وقوع اصابات لخمس اشخاص بحروح وسحجات.

وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها تصادمات بين الإخوان وأهالي سيدي بشر، ففي الخامس عشر من الشهر الجاري وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأهالي منطقة سيدي بشر، بعد خروج مسيرة للإخوان من مسجد سيدي بشر.

وقام المئات من أهالي منطقة سيدي بشر بإعلان رفضهم لتواجد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة ورفع صور الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمام مسيرة الإخوان، وهو ما أدى إلى قيامهم بالاعتداء على الأهالي.

وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة قبل أن تتطور الاشتباكات إلى استخدام الخرطوش، الأمر الذي جعل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ترك المنطقة واستكمال مسيرتهم لمنطقة فيكتوري.